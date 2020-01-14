Глава мінрозвитку громад Бабак пояснила, кому вигідно дискредитувати роботу міністерства

Політика міністерства розвитку громад та територій змінилася в напрямку наведення порядку в сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю, і це вкрай не подобається деяким людям.

Міністерка розвитку громад та територій Олена Бабак в інтерв'ю 24 каналу пояснила, хто ці люди і чому вони хочуть дискредитувати роботу міністерства.

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За її словами, зміна роботи в напрямку містобудування стала дискомфортною для певних осіб.

Тому вони намагаються дискредитувати саме мою діяльність. Я їм незручна,

– пояснила Бабак гнівні публікації проти міністерства.

Вона припускає, що причетними до цього можуть бути ті люди, чиї інтереси постраждають внаслідок анулювання дозволів на незаконні будівництва.

"Я тільки скажу, хто може бути в цьому зацікавлений, в широкому значенні. Це ті люди, які до приходу цього уряду, наприклад, отримали дозволи на виконання будівельних робіт ще за тої архітектурно-будівельної інспекції, за того менеджменту", – пояснила міністерка.

Вони знають, що ці дозволи були видані з порушенням містобудівних умов і обмежень; що, можливо земельні ділянки, на яких буде з часом розпочато будівництво, не відповідають цільовому призначенню, на яке надано дозволи,

– наголосила Бабак.

За її словами, ці люди розуміють, що прийде час, коли їм треба буде ставити паркани, рити котловани – і тоді почнеться бунт активістів проти цих дозволів. Вони розуміють, що міністерство про це знає, і вони розуміють, що вже треба щось вирішувати.

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Більше того – додала Бабак – дехто бачить, що міністерство вже встигло анулювати певні дозволи на незаконні будівництва, і багатьом людям це не сподобалося.

"А я розумію, що такі анулювання можуть бути і надалі... Щодо двох попередніх будівельних майданчиків, де ми анулювали дозволи на будівництво, також був дуже серйозний активний рух людей проти", – пояснила міністерка.

Щодо того, що люди вже інвестували в ці земельні ділянки і в дозволи, Бабак зазначила наступне: "Добре, ви інвестували, але так чи інакше життя продовжується, інвестиційні процеси продовжуються. Треба дивитися на перспективу. Будуть нові бізнесможливості для нового правильного законного будівництва".

Дивіться відео: Альоною Бабак про дискредитацію роботи міністерства

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