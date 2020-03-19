Глава Минздрава Нидерландов, потерявший сознание в парламенте, подал в отставку

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюйнс ушел в отставку. Вчера он внезапно потерял сознание во время дебатов, посвященных кризису из-за коронавируса. Депутатам пришлось немедленно отложить дискуссию.

О причинах такого решения нидерландского министра пока ничего неизвестно. Местное издание Dutch News информирует, что сейчас обязанности главы Минздрава будет выполнять коллега Брюйнса – министр благосостояния и спорта Хьюго де Йонг.

Смотрите также Министр здравоохранения Нидерландов потерял сознание во время дискуссии о коронавирусе: видео

Что известно о потере сознания Бруно Брюйнса

Министр здравоохранения после того, как потерял сознание покинул зал, а дебаты решили перенести. По данным СМИ, Брюйнсу было туго во время дебатов. Многие депутаты набросились на него и выразили недовольство из-за нехватки средств защиты в медицинских учреждениях.

Дискуссия о коронавирусе продолжалась весь день, а руководителю Минздрава пришлось взять на себя ряд обязательств.

После инцидента Бруно Брюйнс поблагодарил фанатов за поддержку. Он пояснил, что после нескольких недель непрерывной работы чувствует себя истощенным.

Обратите внимание! По состоянию на 19 марта в Нидерландах зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 60 смертей из-за болезни.

Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время выступления: смотрите видео