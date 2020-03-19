19:19
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Глава Минздрава Нидерландов, потерявший сознание в парламенте, подал в отставку

      - Читати новину українською

      Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюйнс ушел в отставку. Вчера он внезапно потерял сознание во время дебатов, посвященных кризису из-за коронавируса. Депутатам пришлось немедленно отложить дискуссию.

      О причинах такого решения нидерландского министра пока ничего неизвестно. Местное издание Dutch News информирует, что сейчас обязанности главы Минздрава будет выполнять коллега Брюйнса – министр благосостояния и спорта Хьюго де Йонг.

      Смотрите также Министр здравоохранения Нидерландов потерял сознание во время дискуссии о коронавирусе: видео

      Что известно о потере сознания Бруно Брюйнса

      Министр здравоохранения после того, как потерял сознание покинул зал, а дебаты решили перенести. По данным СМИ, Брюйнсу было туго во время дебатов. Многие депутаты набросились на него и выразили недовольство из-за нехватки средств защиты в медицинских учреждениях.

      Дискуссия о коронавирусе продолжалась весь день, а руководителю Минздрава пришлось взять на себя ряд обязательств.

      После инцидента Бруно Брюйнс поблагодарил фанатов за поддержку. Он пояснил, что после нескольких недель непрерывной работы чувствует себя истощенным.

      Обратите внимание! По состоянию на 19 марта в Нидерландах зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 60 смертей из-за болезни. 

      Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание во время выступления: смотрите видео

       

      В Испании каждые 16 минут умирает больной от коронавируса: король обратился к нации
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Здоровье Новости политики Коронавирус Covid-19 Нидерланды
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:56 Продукты, доллар и маски: как спекулянты влияют на цены во время кризиса
      Юлія Поскробок
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      сегодня , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 17:00 Удар по малому и среднему бизнесу: как улучшить финансовую ситуацию
      Тимофій Милованов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук