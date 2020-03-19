Глава МОЗ Нідерландів, який знепритомнів у парламенті, подав у відставку

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Бруно Брюйнс пішов у відставку. Вчора він раптово втратив свідомість під час дебатів, присвячених кризі через коронавірус. Депутатам довелося негайно відкласти дискусію.

Про причини такого рішення нідерландського міністра наразі нічого невідомо. Місцеве видання Dutch News інформує, що наразі обов'язки глави МОЗ виконуватиме колега Брюйнса – міністр добробуту і спорту Г'юго де Йонг.

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Що відомо про втрату свідомості Бруно Брюйнса

Міністр охорони здоров'я після того, як знепритомнів покинув залу, а дебати вирішили перенести. За даними ЗМІ, Брюйнсу було непереливки під час дебатів. Чимало депутатів накинулися на нього і висловили невдоволення через нестачу засобів захисту у медичних установах.

Дискусія через коронавірус тривала весь день, а очільнику МОЗ довелося взяти на себе низку зобов’язань.

Після інциденту Бруно Брюйнс подякував фанатам за підтримку. Він пояснив, що після кількох тижнів безперервної роботи почувається виснаженим.

Зверніть увагу! Станом на 19 березня, у Нідерландах зафіксували понад 2 тисячі випадків зараження коронавірусом та понад 60 смертей через хворобу.

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