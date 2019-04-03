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      Глава нацбезопасности Польши отреагировал на результаты первого тура выборов президента Украины

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      В Польше снова прокомментировали победу Зеленского
      В Польше снова прокомментировали победу Зеленского / 24 канал

      Спецификой украинской демократии является непредсказуемость. Однако в случае победы любого кандидата изменение взаимоотношений с Россией маловероятно, потому что пока ни один из них откровенно не пренебрегал войной на Донбассе.

      Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох считает, что именно непредсказуемостью можно объяснить результат первого тура президентских выборов и победу Владимира Зеленского, пишет "Польское радио".

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      Так, Павел Солох отметил ,что Польша "хочет, как и партнеры из НАТО, Европейского Союза, чтобы Украина была суверенной и Демократической".

      Однако на просьбу спрогнозировать отношение Зеленского к России Солох дал довольно неоднозначный ответ. По его словам, в Украине после Оранжевой революции и Майдана украинская идентичность "развивается на конфликте с Россией".

      Пока что ни один из кандидатов не пренебрегал тем фактом, что большинство убеждено, что виновником за состояние Украины и войне является Россия. Открытого пророссийского кандидата (на президентских выборах в Украине – 24 канал) нет. Но подождем. Осенью будут выборы в парламент и только тогда, в конце года мы будем иметь полную картину,
      сказал Солох.

      Отметим, 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым. Тогда российский премьер заявил, что "считает правильным" проведение такой встречи, поскольку "взаимоотношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса".

      Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством России. Бойко занял четвертое место в первом туре президентских выборов и получил 11.67% голосов.

       

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Польши Новости политики
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