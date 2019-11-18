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      Глава немецкого МИД отменил свою поездку на Донбасс

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      Гайко Маас отменил поездку на Донбасс из-за погодных условий / deutschland.de

      Запланированная на 19 ноября поездка немецкого министра иностранных дел Гайко Мааса на Донбасс сорвалась накануне. Все из-за погодных условий – из-за сильного тумана в Харькове, куда должен был прилететь министр, отменили или задержали много рейсов.

      По плану, Маас должен был прилететь в Харьков еще вечером в понедельник, 18 ноября, а уже на следующий день утром вертолетом добраться до линии разграничения на Донбассе, сообщает издание DW.

      Интересно: Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили Украину

      Из-за отмены поездки на Восток Украины глава немецкого МИД отправится сразу в Киев. Там он должен провести ряд встреч с украинскими политиками:

      • Президентом Владимиром Зеленским;
      • Премьер-министром Алексеем Гончаруком;
      • главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

      Запланировано, что во время этих встреч Гайко Маас обсудит с украинскими чиновниками дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита в нормандском формате, который состоится 9 декабря в Париже.

      Что известно о нормандском саммите

      Украинская сторона давно настаивает на встрече в Нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

      Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласием на встречу и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

      Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.
      • Вопрос Крыма.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вадим Пристайко Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Разведение войск Формула Штайнмайера Алексей Гончарук
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