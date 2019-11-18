Глава немецкого МИД отменил свою поездку на Донбасс

Запланированная на 19 ноября поездка немецкого министра иностранных дел Гайко Мааса на Донбасс сорвалась накануне. Все из-за погодных условий – из-за сильного тумана в Харькове, куда должен был прилететь министр, отменили или задержали много рейсов.

По плану, Маас должен был прилететь в Харьков еще вечером в понедельник, 18 ноября, а уже на следующий день утром вертолетом добраться до линии разграничения на Донбассе, сообщает издание DW.

Интересно: Перед нормандским саммитом Путин и Макрон обсудили Украину

Из-за отмены поездки на Восток Украины глава немецкого МИД отправится сразу в Киев. Там он должен провести ряд встреч с украинскими политиками:

Президентом Владимиром Зеленским;

Премьер-министром Алексеем Гончаруком;

главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Запланировано, что во время этих встреч Гайко Маас обсудит с украинскими чиновниками дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита в нормандском формате, который состоится 9 декабря в Париже.

Что известно о нормандском саммите

Украинская сторона давно настаивает на встрече в Нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.

Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласием на встречу и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы: