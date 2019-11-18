Глава немецкого МИД отменил свою поездку на Донбасс
Запланированная на 19 ноября поездка немецкого министра иностранных дел Гайко Мааса на Донбасс сорвалась накануне. Все из-за погодных условий – из-за сильного тумана в Харькове, куда должен был прилететь министр, отменили или задержали много рейсов.
По плану, Маас должен был прилететь в Харьков еще вечером в понедельник, 18 ноября, а уже на следующий день утром вертолетом добраться до линии разграничения на Донбассе, сообщает издание DW.
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Из-за отмены поездки на Восток Украины глава немецкого МИД отправится сразу в Киев. Там он должен провести ряд встреч с украинскими политиками:
- Президентом Владимиром Зеленским;
- Премьер-министром Алексеем Гончаруком;
- главой украинского МИД Вадимом Пристайко.
Запланировано, что во время этих встреч Гайко Маас обсудит с украинскими чиновниками дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита в нормандском формате, который состоится 9 декабря в Париже.
Что известно о нормандском саммите
Украинская сторона давно настаивает на встрече в Нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе. Предпосылками для его проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.
Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября. Однако Россия и ее руководство затягивали с согласием на встречу и отмечали, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.
Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы:
- Разведение войск в Станице Луганской.
- Обмен пленными.
- Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
- Отвод войск в Золотом и Петровском.
- Вопрос Крыма.