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      Глава німецького МЗС скасував свою поїздку на Донбас

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      Гайко Маас скасував поїздку на Донбас через погодні умови / deutschland.de

      Запланована на 19 листопада поїздка німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса на Донбас зірвалася напередодні. Все через погодні умови – через сильний туман у Харкові, куди мав прилетіти міністр, скасували або затримали багато рейсів.

      За планом, Маас мав прилетіти у Харків ще ввечері понеділка, 18 листопада, а вже зранку наступного дня гелікоптером дістатися до лінії розмежування на Донбасі, повідомляє видання DW.

      Цікаво: Перед нормандським самітом Путін і Макрон обговорили Україну

      Через скасовану поїздку на Схід України глава німецького МЗС вирушить одразу у Київ. Там він має провести низку зустрічей з українськими політиками:

      • Президентом Володимиром Зеленським;
      • Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком;
      • главою українського МЗС Вадимом Пристайком.

      Заплановано, що під час цих зустрічей Гайко Маас обговорить з українськими чиновниками подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту у Нормандському форматі, що відбудеться 9 грудня у Парижі.

      Що відомо про нормандський саміт

      Українська сторона давно наполягає на зустрічі у Нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

      Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

      Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання:

      • Розведення військ у Станиці Луганській.
      • Обмін полоненими.
      • Підтвердження тексту формули Штайнмаєра.
      • Відведення військ у Золотому та Петрівському.
      • Питання Криму.
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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини політики Вадим Пристайко Розведення військ Олексій Гончарук Формула Штайнмаєра
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