Глава німецького МЗС скасував свою поїздку на Донбас

Запланована на 19 листопада поїздка німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса на Донбас зірвалася напередодні. Все через погодні умови – через сильний туман у Харкові, куди мав прилетіти міністр, скасували або затримали багато рейсів.

За планом, Маас мав прилетіти у Харків ще ввечері понеділка, 18 листопада, а вже зранку наступного дня гелікоптером дістатися до лінії розмежування на Донбасі, повідомляє видання DW.

Цікаво: Перед нормандським самітом Путін і Макрон обговорили Україну

Через скасовану поїздку на Схід України глава німецького МЗС вирушить одразу у Київ. Там він має провести низку зустрічей з українськими політиками:

Президентом Володимиром Зеленським;

Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком;

главою українського МЗС Вадимом Пристайком.

Заплановано, що під час цих зустрічей Гайко Маас обговорить з українськими чиновниками подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту у Нормандському форматі, що відбудеться 9 грудня у Парижі.

Що відомо про нормандський саміт

Українська сторона давно наполягає на зустрічі у Нормандському форматі, де обговорять врегулювання ситуації на Донбасі. Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. Воно фактично вже відбулося.

Президент Володимир Зеленський хотів, аби зустріч відбулася ще до кінця листопада. Проте, Росія та її керівництво затягували з погодженням на зустріч і наголошували, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання: