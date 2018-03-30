Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление об увольнении с должности

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление о сложении полномочий губернатора Николаевщины на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

Об этом Савченко заявил лично журналистам на выходе из Администрации Президента днем 30 марта.

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Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301,

– уточнил Алексей Савченко.



Алексей Савченко показал журналистам заявление, которое подал Президенту

Савченко вспомнил о самоубийстве летчика Владислава Волишина, который был временно исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта.

По этому поводу звучит достаточно разного рода лозунгов. Чтобы избежать любых спекуляций я принял такое осознанное решение (написал заявление об увольнении с должности главы Николаевской ОГА, – ред.),

– сказал губернатор Николаевщины.

Савченко пояснил, что попросил, чтобы его отстранили на время следствия по делу о самоубийстве Владислава Волошина. Он отметил, что не принять это заявление президент не мог, "потому что есть определенный документооборот".

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Также отстраненный глава Николаевской ОГА рассказал, что с 5 марта отсутствовал в Николаевской области, но после того, как 18 марта стало известно о самоубийстве Владислава Волошина, он прервал свое пребывание за границей.

Исполняющим обязанности председателя ОГА должен стать его первый заместитель.

18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия лживо обвинила в сбитии самолета Боинг-777.



19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой упоминается о сложных отношениях летчика с главой Николаевской области Алексеем Савченко.