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Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко написав заяву про відсторонення з посади

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Олексій Савченко написав заяву про відсторонення з посади голови Миколаївської ОДА
Олексій Савченко написав заяву про відсторонення з посади голови Миколаївської ОДА / Фото із відкритих джерел

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко подав Президенту України Петру Порошенку заяву про складання повноважень губернатора Миколаївщини на період розслідування в кримінальної справи про самогубство керівника Миколаївського міжнародного аеропорту Владислава Волошина.

Про це Савченко заявив особисто журналістам на виході з Адміністрації Президента вдень 30 березня.

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Я написав заяву з цього приводу і зареєстрував її сьогодні. Вона зареєстровано 30 березня, №3231934301,
– уточнив Олексій Савченко.

Олексій Савченко заява

Олексій Савченко показав журналістам заяву, яку подав Президентові

Савченко згадав про самогубство льотчика Владислава Волишина, який був тимчасово виконувачем обов’язків керівника Миколаївського аеропорту.

З цього приводу лунає достатньо різного роду гасел. Щоб уникнути будь-яких спекуляцій я прийняв таке свідоме рішення (написав заяву про відсторонення з посади голови Миколаївської ОДА, – ред.),
– сказав губернатор Миколаївщини.

Савченко пояснив, що попросив, аби його відсторонили на час слідства у справі про самогубство Владислава Волошина. Він зазначив, що не прийняти цю заяву президент не міг, "бо є певний документообіг".

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Також відсторонений голова Миколаївської ОДА розповів, що з 5 березня був відсутній у Миколаївській області, але після того, як 18 березня стало відомо про самогубство Владислава Волошина, він перервав свою перебування за кордоном.

Виконувачем обов'язків голови ОДА має стати його перший заступник.

18 березня у Миколаєві застрелився 29-річний легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті літака Боїнг-777.

19 березня була опублікована переписка Волошина з одним із його друзів, у якій згадується про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком.

Теги: Новини України Новини політики Самогубство Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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