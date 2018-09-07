Глава Общественного совета ГФС погорела на взятке в 2 миллиона гривен

Полиция задержала главу Общественного совета при Государственной фискальной службе в Киеве на получении неправомерной выгоды в 2 миллиона гривен.

Полиция задержала женщину на горячем накануне. Как раз когда та должна была передать деньги должностным лицам одного из областных налоговых управлений, чтобы они не вмешивались в хозяйственную деятельность коммерческой структуры, сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции.

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Главу Общественного совета ГФС задержали на взятке

Стоило это 75 тысяч долларов. Предприниматель должен был дать взятку в виде платы за предоставление консультативных и юридических услуг и перечислить ее на счет фирмы задержанной.



Главу Общественного совета ГФС задержали на взятке

Теперь полиция должна сообщить женщине о подозрении. Вероятно, речь идет об Ирине Нараевской. Так как именно она указана главой Общественного совета ГФС Киева на официальном сайте Государственной фискальной службы.



Главу Общественного совета ГФС задержали на взятке