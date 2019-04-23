Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин уходит в отставку, – СМИ

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин решил уйти в отставку. Свое решение он никак не прокомментировал, однако отметил – сейчас себя в этой структуре не видит.

Головин написал рапорт по собственному желанию 23 апреля, однако возможной связи с результатами президентских выборов не комментирует, сообщает "Громадське".

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", – сказал он.

При этом Головин не ответил на вопрос, связано ли его решение со сменой власти и победой на президентских выборах Владимира Зеленского.Он ограничился лишь фразой: "Без комментариев".

Отметим, одесские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Однако причин своего решения он также не назвал.

Сегодня мое увольнение – фейк, а завтра будет не фейком, потому что я не вижу себя сейчас в этой структуре,

– заявил он изданию "Думская".

Местный журналист Ярослав Берендаков сообщил, что после Головина Одесскую полицию возглавит начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Дмитрия Головина назначили начальником Одесской полиции в ноябре 2016 года. Прежде он возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

Отметим, после того, как лидерство Владимира Зеленского стало понятным, уже четыре главы областных государственных админстраций заявили о своих увольнениях. Так, об уходе также объявили руководители Львовской, Николаевской и Закарпатской облгосадминистраций. Аналогичные действия после инаугурации президента анонсировал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.