00:26
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин сделает рыбалку платной. Зачем Маск заговорил на русском
      Вєсті Кремля
      23:28, 22 апреля
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин уходит в отставку, – СМИ

      71 Читати новину українською
      Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку
      Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку / Фейсбук Дмитрия Головина

      Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин решил уйти в отставку. Свое решение он никак не прокомментировал, однако отметил – сейчас себя в этой структуре не видит.

      Головин написал рапорт по собственному желанию 23 апреля, однако возможной связи с результатами президентских выборов не комментирует, сообщает "Громадське". 

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

      "Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", – сказал он.

      При этом Головин не ответил на вопрос, связано ли его решение со сменой власти и победой на президентских выборах Владимира Зеленского.Он ограничился лишь фразой: "Без комментариев".

      Отметим, одесские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Однако причин своего решения он также не назвал.

      Сегодня мое увольнение – фейк, а завтра будет не фейком, потому что я не вижу себя сейчас в этой структуре,
      – заявил он изданию "Думская".

      Местный журналист Ярослав Берендаков сообщил, что после Головина Одесскую полицию возглавит начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

      Дмитрия Головина назначили начальником Одесской полиции в ноябре 2016 года. Прежде он возглавлял Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

      Отметим, после того, как лидерство Владимира Зеленского стало понятным, уже четыре главы областных государственных админстраций заявили о своих увольнениях. Так, об уходе также объявили руководители Львовской, Николаевской и Закарпатской облгосадминистраций. Аналогичные действия после инаугурации президента анонсировал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

      blog_ava
      Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
      23 апреля
      2637
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Полиция Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 23 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      23 апреля , 23:35 Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      Леонід Остальцев 31
      Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      23 апреля , 22:11 Главные новости 23 апреля: ЦИК подсчитала 100% голосов, новый глава налоговой службы
      544
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 апреля , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 314
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      283
      Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации
      23 апреля , 21:40 Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации
      Світлана Попова 896
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Трампу не нужны экономичные автомобили
       5 августа 2018 , 17:34
      Швед официально перешел в Селтик
       31 января , 20:49
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук