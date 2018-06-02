Глава сербской церкви Патриарх Ириней загремел в базу "Миротворца"

Глава Сербской православной церкви Патриарх Сербский Ириней (Гаврилович Мирослав) попал в базу данных украинского волонтерского проекта "Миротворец" в разделе "Чистилище" как антиукраинский пропагандист.

Соответствующие данные внесены в базу сайта "Миротворец".

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Патриарх Ириней, епископ Сербской Православной Церкви, антиукраинский пропагандист. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ. Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни,

– говорится в сообщении.

Он был избран настоятелем Сербской Православной Церкви в январе 2010 года.

Отмечается, что Патриарх Ириней в мае громко высказался о создании единой поместной церкви в Украине. В частности, он заявил, что "мученическая Украинская церковь оскверняется кощунством раскольников, насилием и кровопролитием. Всякий, кто помогает украинским раскольникам, это враг не только Русской церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира".



Анкета Патриарха Иринея на сайте "Миротворца"