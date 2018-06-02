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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Очільник сербської церкви Патріарх Іриней загримів до бази "Миротворця"

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Глава сербської православної церкви Патріарх Іриней потрапив до бази
Глава сербської православної церкви Патріарх Іриней потрапив до бази "Миротворця" / Фото з відкритих джерел

Глава Сербської православної церкви Патріарх Сербський Іриней (Гаврилович Мирослав) потрапив у базу даних українського волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище" як антиукраїнський пропагандист.

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".

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Патріарх Іриней, єпископ Сербської Православної Церкви, антиукраїнський пропагандист. Противник незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ. Розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі,
– йдеться у повідомленні.

Він був обраний настоятелем Сербської Православної Церкви у січня 2010 року.

Зазначається, що Патріарх Іриней  у травні гучно висловився про створення єдиної помісної церкви в Україні. Зокрема, він заявив, що "мученицька Українська церква опоганюється блюзнірством розкольників, насильством і кровопролиттям. Всякий, хто допомагає українським розкольникам, це ворог не тільки Російської церкви і руського міра, але також і всіх православних слов'янських народів і всього православного світу".


Анкета Патріарха Іринея на сайті "Миротворця"

Теги: Новини України Новини політики релігія Волонтери Сербія Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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