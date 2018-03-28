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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Глава Службы внешней разведки РФ отличился откровенным признанием касаемо российских дипломатов

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин / Соцсети

Среди тех дипломатов, которых выслали западные страны, были и офицеры внешней разведки, правда некоторые из них работали официально, а их работа заключалась в обеспечении взаимодействия с иностранными спецслужбами на так называемом партнерском канале.

Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, передает информационное агентство "РИА Новости".

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По его словам, массовое выдворение российских дипломатов Западом – "грязная, циничная провокация со стороны известной группы стран, которые формируют атмосферу русофобии".

Кроме того, он заявил, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть и офицеры внешней разведки.

В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы. Их немного, поскольку они обеспечивали безопасность российских посольств. Также среди высланных дипломатов были и лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале. Служба внешней разведки является широчайшим инструментом ведения разведывательной деятельности, который обеспечивает решение задач, возложенных на службу защиты интересов нашего государства и наших граждан в любой точке планеты,
– добавил Нарышкин.

В то же время глава Службы внешней разведки подчеркнул, что на такие действия со стороны Запада "ответ будет, и довольно жесткий".

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что СБУ закрывала въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которые были выдворены из Великобритании из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Европа Высылка российских дипломатов
Источник: 24 Канал
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