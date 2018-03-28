Голова Служби зовнішньої розвідки РФ відзначився відвертим зізнанням щодо російських дипломатів

Серед тих дипломатів, яких вислали західні країни, були і офіцери зовнішньої розвідки, щоправда деякі з них працювали офіційно, а їхня робота полягала у забезпеченні взаємодії з іноземними спецслужбами на так званому партнерському каналі.

Таку заяву зробив директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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За його словами, масове видворення російських дипломатів Заходом – "брудна, цинічна провокація з боку відомої групи країн, які формують атмосферу русофобії".

Крім того, він заявив, що серед висланих західними країнами представників російських дипмісій є і офіцери зовнішньої розвідки.

У числі співробітників МЗС є і офіцери нашої служби. Їх – небагато, оскільки вони забезпечували безпеку російських посольств. Також серед висланих дипломатів були і особи, яких було офіційно представлено в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі. Служба зовнішньої розвідки має найширшим інструментом ведення розвідувальної діяльності, який забезпечує вирішення завдань, покладених на службу захисту інтересів нашої держави і наших громадян в будь-якій точці планети,

– додав Наришкін.

Водночас голова Служби зовнішньої розвідки підкреслив, що на такі дії з боку заходу "відповідь буде, і доволі жорстка".

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що СБУ закривала в'їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких було видворено з Великобританії через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля.