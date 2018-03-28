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Російським дипломатам, яких видворили з Великобританії, заборонили в'їжджати в Україну

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Дипломатам, яких видворили з Великобританії, заборонили в'їзд в Україну
Дипломатам, яких видворили з Великобританії, заборонили в'їзд в Україну / ілюстративне фото

Служба безпеки України закрила в'їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворено з Великобританії у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року – заохочення дружніх взаємостосунків між державами,
– повідомляють у СБУ.

Також, Василь Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Нагадаємо, понад 20 країн видворили понад 140 російських розвідників-дипломатів через через справу отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії.

Теги: Новини України Видворення російських дипломатів Україна – Росія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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