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Як Путін відреагує на вислання Заходом російських шпигунів: версія експерта

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Вислати російських дипломатів погодилася навіть лояльна Росії Німеччина
Вислати російських дипломатів погодилася навіть лояльна Росії Німеччина / gettyimages.co.uk

Після видворення російських дипломатів Путін обмежиться дзеркальною відповіддю. До проведення Чемпіонату світу з футболу влітку цього року на якісь більш жорсткі методи президент РФ не піде. Але потім можливе загострення.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Путін поки реагуватиме стримано. Можна піти на загострення відносин із Заходом, як під час виборів президента РФ, що зіграло на користь Путіна. Але треба сконцентруватися на внутрішніх проблемах, які назрівають у Росії. На жорсткі заходи він навряд чи піде, щоб не ставити під загрозу Чемпіонат з футболу,
– зауважує Фесенко.

Що буде далі, на думку політолога, залежатиме від загальної міжнародної ситуації. В тому числі, зазначає Фесенко, і від суду по збитому в 2014 році проросійськими бойовиками Boeing 777, який може розпочатися в Нідерландах вже цього року. Суд, вважає Фесенко, стане нагадуванням про трагедію 2014 року, і, оскільки там фігуруватимуть російські громадяни в якості обвинувачуваних, це буде ще одним приводом для політико-ідеологічного протистояння Росії із Заходом.

Водночас, наголошує експерт, це вплине на перемовини щодо введення місії ООН на Донбас для врегулювання збройного конфлікту.

"Після виборів президента РФ очікувалося, що Путін дасть відповідь пропозиціям Волкера, загалом США, Німеччини і Франції щодо миротворців. Тема відкрита. З'явилася інформація про введення міжнародної перехідної адміністрації на тимчасового окупованих територіях. Але офіційних пропозицій з цього приводу не було ні від однієї зі сторін, тому рано говорити про домовленості. Втім, якщо протистояння між Заходом і Росією наростатиме, то це може знизити ймовірність досягнення компромісу щодо миротворців", – переконаний Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Більш детально про подальші стосунки Заходу і Росії в матеріалі: Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?

Теги: Новини політики Новини України Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Володимир Путін Видворення російських дипломатів Збитий Boeing 777
Джерело: 24 Канал
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