07:27
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
  • суббота
    5°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Как Путин отреагирует на высылку Западом российских шпионов: версия эксперта

130 Читати новину українською
Выслать российских дипломатов согласилась даже лояльная России Германия
Выслать российских дипломатов согласилась даже лояльная России Германия / gettyimages.co.uk

После выдворения российских дипломатов Путин ограничится зеркальной ответом. До проведения Чемпионата мира по футболу летом этого года на какие-то более жесткие методы президент РФ не пойдет. Но потом возможно обострение.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень

Путин пока будет реагировать сдержанно. Можно пойти на обострение отношений с Западом, как во время выборов президента РФ, что сыграло в пользу Путина. Но надо сконцентрироваться на внутренних проблемах, которые назревают в России. На жесткие меры он вряд ли пойдет, чтобы не ставить под угрозу Чемпионат по футболу,
– говорит Фесенко.

Что будет дальше, по мнению политолога, будет зависеть от общей международной ситуации. В том числе, отмечает Фесенко, и от суда по сбитому в 2014 году пророссийскими боевиками Boeing 777, который может начаться в Нидерландах в этом году. Суд, считает Фесенко, станет напоминанием о трагедии 2014 года, и, поскольку там будут фигурировать российские граждане в качестве обвиняемых, это будет еще одним поводом для политико-идеологического противостояния России с Западом.

В то же время, отмечает эксперт, это повлияет на переговоры о введении миссии ООН на Донбасс для урегулирования вооруженного конфликта.

"После выборов президента РФ ожидалось, что Путин даст ответ предложениям Волкера, в целом США, Германии и Франции относительно миротворцев. Тема открыта. Появилась информация о введении международной переходной администрации на временно оккупированной территории. Но официальных предложений по этому поводу не было ни от одной из сторон, поэтому рано говорить о договоренности. Впрочем, если противостояние между Западом и Россией будет нарастать, то это может снизить вероятность достижения компромисса относительно миротворцев", – убежден Владимир Фесенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Более подробно о дальнейших отношениях Запада и России в материале: Запад vs Россия: от дипломатического бойкота до холодной войны?

Теги: Новости Украины Новости России Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Владимир Путин Высылка российских дипломатов Сбитый Boeing 777
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 27 марта: ГПУ взялась за Медведчука, митинги в России, футбольная победа
27 марта, 22:49 Главные новости 27 марта: ГПУ взялась за Медведчука, митинги в России, футбольная победа
359
Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
27 марта, 22:01 Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
Олексій Чибісов 3829
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
27 марта, 21:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 745
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
27 марта, 20:02 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 355
Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
27 марта, 19:01 Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?
Інна Жолобович 313
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук