Как Путин отреагирует на высылку Западом российских шпионов: версия эксперта

После выдворения российских дипломатов Путин ограничится зеркальной ответом. До проведения Чемпионата мира по футболу летом этого года на какие-то более жесткие методы президент РФ не пойдет. Но потом возможно обострение.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Путин пока будет реагировать сдержанно. Можно пойти на обострение отношений с Западом, как во время выборов президента РФ, что сыграло в пользу Путина. Но надо сконцентрироваться на внутренних проблемах, которые назревают в России. На жесткие меры он вряд ли пойдет, чтобы не ставить под угрозу Чемпионат по футболу,

– говорит Фесенко.

Что будет дальше, по мнению политолога, будет зависеть от общей международной ситуации. В том числе, отмечает Фесенко, и от суда по сбитому в 2014 году пророссийскими боевиками Boeing 777, который может начаться в Нидерландах в этом году. Суд, считает Фесенко, станет напоминанием о трагедии 2014 года, и, поскольку там будут фигурировать российские граждане в качестве обвиняемых, это будет еще одним поводом для политико-идеологического противостояния России с Западом.

В то же время, отмечает эксперт, это повлияет на переговоры о введении миссии ООН на Донбасс для урегулирования вооруженного конфликта.

"После выборов президента РФ ожидалось, что Путин даст ответ предложениям Волкера, в целом США, Германии и Франции относительно миротворцев. Тема открыта. Появилась информация о введении международной переходной администрации на временно оккупированной территории. Но официальных предложений по этому поводу не было ни от одной из сторон, поэтому рано говорить о договоренности. Впрочем, если противостояние между Западом и Россией будет нарастать, то это может снизить вероятность достижения компромисса относительно миротворцев", – убежден Владимир Фесенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Более подробно о дальнейших отношениях Запада и России в материале: Запад vs Россия: от дипломатического бойкота до холодной войны?