Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?

Солідарне вислання російських дипломатів з країн Заходу, в тому числі і України, через причетність РФ до отруєння колишнього російського розвідника Скрипаля і його доньки – поки що дипломатичний жест.

Як далі розвиватимуться стосунки між Заходом і Росією, і про можливі наслідки для України, – в матеріалі сайту "24".

Суровий захід, але в межах дипломатії

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Влада Великобританії закликала інші країни проявити дипломатичну солідарність. В результаті чого, низка країн ЄС, а також США, Канада, Японія – загалом 24 держави – оголосили про вислання російських дипломатів, яких підозрюють в шпигунській діяльності. 13 російських дипломатів вислала і Україна.

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Більшість країн Заходу висилає російських шпигунів через отруєння Сергія Скрипаля і його доньки

Як вважає правник-міжнародник Геннадій Друзенко, вислання російських дипломатів – найбільш суворий захід, але в межах дипломатичного протоколу. Як зауважує фахівець, це не розрив дипломатичних стосунків. Мова тільки про тих дипломатів, які, швидше за все, займаються розвідувальною діяльністю.

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Кожна країна має серед свого дипломатичного персоналу професійних розвідників. Великобританія вислала 23 дипломатів-росіян, але ж залишається посол, культурний аташе, консули. Не йдеться про припинення дипломатичних стосунків. Це сигнал, що Захід знає, що росіяни під прикриттям займаються розвіддіяльністю, і вони більше не хочуть дозволяти це робити,

– говорить Друзенко.

Як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, це загальна реакція більшості країн західного світу на підозри щодо дій Росії. До того ж, Росія повела себе хамськи і не відповіла на підозри. При цьому політолог підкреслює: в ЄС немає стовідсоткової солідарної позиції з Великобританією.

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"ЄС пішов на гнучкий формат реагування. Не всі приєдналися до дипломатичного демаршу. Деякі виступили з пропозицією почекати, поки не буде остаточних і точних підтверджень причетності Росії. Але, швидше за все, більшість країн ЄС приєднається до цього символічного дипломатичного кроку, тому що можна опинитися в стані країни-ізгоя в середині Європи", – вважає Володимир Фесенко.

За дипломатичною війною може початися холодна

За словами голови правління "Майдану Закордонних Справ" Богдана Яременка, починається новий етап протидії Росії з боку Заходу. Захід не відмовиться до кінця від концепції "стримування і діалог". Але стримування набуватиме різкіших і дошкульніших для Росії методів, а діалог носитиме все більш обмежений характер.

Жодні презумпції невинуватості Росії більше не діють. Застосовується презумпція вини – доведіть, що це не ваших російських рук справа. На Путіна покладена особиста відповідальність за накази на знищення людей, що фактично вводить його в статус очільника російського організованого угруповання,

– вважає Яременко.



Від хімічної атаки росіян постраждали громадяни Великобританії

Фесенко вважає: якщо підозри проти Росії підтвердяться і буде доведено, що була використана російська нервово-паралітична речовина для отруєння Скрипаля, то можуть бути нові санкції проти Росії. Зокрема, Великобританія вже посилює перевірки російського бізнесу, власності росіян, які проживають на її території.

Охолодження між Заходом і Росією вийшло на новий рівень. І це буде наростати. Відчуття, що насувається холодна війна, присутнє сильно. На цьому справа не закінчиться. До того ж, в цьому році в Нідерландах може початися суд по збитому в 2014 році над Донбасом Boeing 777, що виконував рейс МН17. Це теж може вплинути на подальше охолодження відносин між Заходом і РФ,

– зазначає Фесенко.

Хоча, на думку Геннадія Друзенка, якби Захід хотів виховувати Путіна, то він би займався питанням відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, ставив би питання нафтового ембарго. Наразі Захід, говорить фахівець, швидше, шукає шляхи порозуміння з Путіним.

Путін поки не розігруватиме силові сценарії?

За словами Богдана Яременка, вийти з цієї логіки протистояння з Заходом без іміджевих втрат вдома Путіну буде важко, а то й неможливо. Він змушений продовжувати, хоча навколо нього лишаються щоразу менше людей, схильних вірити в успішність проекту.

"Путін загнав Росію в кут. Він не спромігся повернути свою державу на світову арену в якості повноправного шанованого гравця. Тому вирішив стати повноправним супротивником", – зазначає дипломат.



Загострення зростатиме, Путіну можуть пригадати збитий "Боїнг"

Спостерігачі вважають, що на даному етапі Путін обмежиться дзеркальною відповіддю, про що в Москві вже повідомили – висланням із Росії дипломатів західних країн. Як говорить Володимир Фесенко, до проведення Чемпіонату світу з футболу влітку цього року на якісь більш жорсткі методи президент РФ не піде.

Путін поки реагуватиме стримано. Можна піти на загострення відносин із Заходом, як під час виборів президента РФ, що зіграло на користь Путіна. Але треба сконцентруватися на внутрішніх проблемах, які назрівають у Росії. На жорсткі заходи він навряд чи піде, щоб не ставити під загрозу Чемпіонат з футболу,

– зауважує Фесенко.

Друзенко наголошує: такі дії країн Заходу на символічному рівні навряд чи змусять робити Кремль кроки на зустріч. Росія, швидше, буде і далі зухвало хамити міжнародному співтовариству.

"Навряд чи Путін почне розігрувати силові сценарії. Багато що залежить від того, чи за дипломатичними символами будуть персональні чи економічні санкції проти РФ. Тоді Путін може почати грати на підвищення ставок", – розповідає правник.

Місія ООН на Донбасі відкладається

Що буде далі – залежатиме від загальної міжнародної ситуації. В тому числі, зазначає Фесенко, і від суду по збитому Boeing 777. Він стане нагадуванням про трагедію 2014 року, і, оскільки там фігуруватимуть російські громадяни в якості підозрюваних, це буде ще одним приводом для політико-ідеологічного протистояння Росії із Заходом.



Миротворців найближчим часом на Донбасі не буде

Але це вплине на перемовини по введенню місії ООН на Донбас для врегулювання збройного конфлікту.

Після виборів президента РФ очікувалося, що Путін дасть відповідь пропозиціям Волкера, загалом США, Німеччини і Франції по миротворцях. Тема відкрита. З'явилася інформація про введення міжнародної перехідної адміністрації на тимчасового окупованих територіях. Але офіційних пропозицій з цього приводу не було ні від однієї з сторін, тому рано говорити про домовленості. Втім, якщо протистояння між Заходом і Росією наростатиме, то це може знизити ймовірність досягнення компромісу по миротворцях,

– переконаний Володимир Фесенко.

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