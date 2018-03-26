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У Великобританії розповіли про стан здоров'я Скрипаля та його доньки

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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей / фото із соцмереж

Під час виступу у британському парламенті прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його донька Юлія досі перебувають у критичному стані і вони, можливо, ніколи повністю не одужають.

Про це повідомляє The Sun.

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"Лікарі наприкінці минулого тижня вказали, що, на жаль, їхній стан навряд чи зміниться в найближчому майбутньому, і вони, можливо, ніколи не зможуть повністю відновитись", – повідомила прем'єр-міністр.

Тереза Мей назвала атаку у Солсбері варварською.

"Це свідчить про цілковито варварську природу цієї атаки та про небезпеку для невинних громадян у Солсбері", – сказала вона.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини політики Великобританія Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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