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В Великобритании рассказали о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй / Соцсети

Во время выступления в британском парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в критическом состоянии и они, возможно, никогда полностью не поправятся.

Об этом сообщает The Sun.

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"Врачи конце прошлой недели указали, что, к сожалению, их состояние вряд ли изменится в ближайшем будущем, и они, возможно, никогда не смогут полностью восстановиться", – сообщила премьер-министр.

Тереза ​​Мэй назвала атаку в Солсбери варварской.

"Это свидетельствует о совершенно варварскую природу этой атаки и об опасности для невинных граждан в Солсбери", – сказала она.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Кто такой Сергей Скрипаль?
Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Тереза Мэй Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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