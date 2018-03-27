Запад vs Россия: от дипломатического бойкота к холодной войне?

Солидарная высылка российских дипломатов из стран Запада, в том числе и Украины, из-за причастности РФ к отравлению бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери – пока что дипломатический жест.

Как дальше будут развиваться отношения между Западом и Россией, и о возможных последствиях для Украины, – в материале сайта "24".

Суровый запад, но в рамках дипломатии

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Власть Великобритании призвала другие страны проявить дипломатическую солидарность. В результате чего ряд стран ЕС, а также США, Канада, Япония – всего 24 государства – объявили о высылке российских дипломатов, которых подозревают в шпионской деятельности. 13 российских дипломатов выслала и Украина.

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Большинство стран Запада высылает российских шпионов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Как считает юрист-международник Геннадий Друзенко, высылка российских дипломатов – наиболее суровая мера, но в рамках дипломатического протокола. Как отмечает специалист, это не разрыв дипломатических отношений. Речь только о тех дипломатах, которые, скорее всего, занимаются разведывательной деятельностью.

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Каждая страна имеет среди своего дипломатического персонала профессиональных разведчиков. Великобритания выслала 23 дипломатов-россиян, но остается посол, культурный атташе, консулы. Речь не идет о прекращении дипломатических отношений. Это сигнал, что Запад знает, что россияне под прикрытием занимаются разведдеятельностью, и они больше не хотят позволять это делать,

– говорит Друзенко.

Как отмечает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, это общая реакция большинства стран западного мира на подозрения относительно действий России. К тому же, Россия повела себя хамски и не ответила на подозрения. При этом политолог подчеркивает: у ЕС нет стопроцентной солидарной позиции с Великобританией.

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"ЕС пошел на гибкий формат реагирования. Не все присоединились к дипломатическому демаршу. Некоторые выступили с предложением подождать, пока не будет окончательных и точных подтверждений причастности России. Но, скорее всего, большинство стран ЕС присоединится к этому символическому дипломатическому шагу, потому что можно оказаться в положении страны-изгоя в середине Европы", – считает Владимир Фесенко.

За дипломатической войной может начаться холодная

По словам главы правления "Майдана Иностранных Дел" Богдана Яременко, начинается новый этап противодействия России со стороны Запада. Запад не откажется до конца от концепции "сдерживания и диалога". Но сдерживание будет приобретать более резкие и досаждающие для России методы, а диалог будет носить все более ограниченный характер.

Никакие презумпции невиновности России больше не действуют. Применяется презумпция вины – докажите, что это не ваших российских рук дело. На Путина возложена личная ответственность за приказы на уничтожение людей, что фактически вводит его в статус главы российской организованной группировки,

– считает Яременко.



От химической атаки россиян пострадали граждане Великобритании

Фесенко считает, что если подозрения против России подтвердятся и будет доказано, что было использовано российское нервно-паралитическое вещество для отравления Скрипаля, то могут быть новые санкции против России. В частности, Великобритания уже усиливает проверки российского бизнеса, собственности россиян, которые проживают на ее территории.

Охлаждение между Западом и Россией вышло на новый уровень. И это будет нарастать. Ощущение, что надвигается холодная война, присутствует сильно. На этом дело не закончится. К тому же, в этом году в Нидерландах может начаться суд касаемо сбитого в 2014 году над Донбассом Boeing 777, выполнявшего рейс МН17. Это тоже может повлиять на дальнейшее охлаждение отношений между Западом и РФ,

– отмечает Фесенко.

Хотя, по мнению Геннадия Друзенко, если бы Запад хотел воспитывать Путина, то он бы занимался вопросом отключения России от международной платежной системы SWIFT, ставил бы вопрос нефтяного эмбарго. Сейчас Запад, говорит специалист, скорее, ищет пути взаимопонимания с Путиным.

Путин пока не будет разыгрывать силовые сценарии?

По словам Богдана Яременко, выйти из этой логики противостояния с Западом без имиджевых потерь дома Путину будет трудно, а то и невозможно. Он вынужден продолжать, хотя вокруг него остается все меньше и меньше людей, склонных верить в успешность проекта.

"Путин загнал Россию в угол. Он не смог вернуть свое государство на мировую арену в качестве полноправного уважаемого игрока. Поэтому решил стать полноправным противником", – отмечает дипломат.



Обострение будет нарастать, Путину могут напомнить сбитый "Боинг"

Наблюдатели считают, что на данном этапе Путин ограничится зеркальным ответом, о чем в Москве уже сообщили – высылкой из России дипломатов западных стран. Как говорит Владимир Фесенко, до проведения Чемпионата мира по футболу летом этого года на какие-то более жесткие методы президент РФ не пойдет.

Путин пока реагирует сдержанно. Можно пойти на обострение отношений с Западом, как во время выборов президента РФ, что сыграло на пользу Путина. Но надо сконцентрироваться на внутренних проблемах, которые назревают в России. На жесткие меры он вряд ли пойдет, чтобы не ставить под угрозу Чемпионат по футболу,

– замечает Фесенко.

Друзенко отмечает: такие действия стран Запада на символическом уровне вряд ли заставят Кремль делать шаги на встречу. Россия, скорее, будет и дальше нагло хамить международному сообществу.

"Вряд ли Путин начнет разыгрывать силовые сценарии. Многое зависит от того, по дипломатическим ли символам будут экономические или персональные санкции против РФ. Тогда Путин может начать играть на повышение ставок", – рассказывает юрист.

Миссия ООН на Донбассе откладывается

Что будет дальше – будет зависеть от общей международной ситуации. В том числе, отмечает Фесенко, и от суда относительно сбитого Boeing 777. Он станет напоминанием о трагедии 2014 года, и, поскольку там будут фигурировать российские граждане в качестве подозреваемых, это будет еще одним поводом для политико-идеологического противостояния России с Западом.



Миротворцев в ближайшее время на Донбассе не будет

Но это повлияет на переговоры относительно введения миссии ООН на Донбасс для урегулирования вооруженного конфликта.

После выборов президента РФ ожидалось, что Путин даст ответ предложениям Волкера, в целом США, Германии и Франции касаемо миротворцев. Тема открыта. Появилась информация о введении международной переходной администрации на временного оккупированных территориях. Но официальных предложений по этому поводу не было ни от одной из сторон, поэтому рано говорить о договоренности. Впрочем, если противостояние между Западом и Россией будет нарастать, то это может снизить вероятность достижения компромисса по миротворцам,

– убежден Владимир Фесенко.

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