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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Это самая большая коллективная высылка российских шпионов, – британский министр

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон / ria.ru

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон убежден, что Россия не может нарушать международные правила безнаказанно. И назвал масштабное выдворение российских дипломатов из США, Канады, ряда стран Евросоюза и Украины самой большой коллективной высылкой российских шпионов, что когда-либо происходила.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников останется в истории как наиболее коллективная высылка российских работников разведки, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно", – подчеркнул британский министр.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудников дипучреждений.

26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов.

О решении выслать дипломатов РФ объявили еще 16 стран ЕС.

Теги: Новости политики Высылка российских дипломатов Великобритания
Источник: 24 Канал
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