Це найбільша колективна висилка російських шпигунів, – британський міністр
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно. І назвав маштабне видворення російських дипломатів із США, Канади, ряду країн Євросоюзу й України найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь відбувалася.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
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"Сьогоднішня екстраординарна міжнародна реакція наших союзників залишиться в історії як найбільше колективне вислання російських працівників розвідки, яка коли-небудь мала місце, та допоможе захистити нашу спільну безпеку. Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", – наголосив британський міністр.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.
26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.
Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще 16 країн ЄС.