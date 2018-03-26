Це найбільша колективна висилка російських шпигунів, – британський міністр

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно. І назвав маштабне видворення російських дипломатів із США, Канади, ряду країн Євросоюзу й України найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь відбувалася.