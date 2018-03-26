Російські дипломати, яких висилають з України, є працівниками російських спецслужб, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що російські дипломати, яких висилають з України, є працівниками російських спецслужб.

Таку заяву в ефірі телеканалу "112. Україна" зробила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, повідомляє Інтерфакс.

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Ми прийняли сьогодні разом із компетентними органами рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, хто залишився (працювати в Україні – ред.)... Ми отримали всі докази, що вони є співробітниками спецслужб, – сказала Мар`яна Беца.

"Найближчим часом відбудеться їх видворення з території України. Сьогодні відбудеться вручення відповідної ноти тимчасовому повіреному Російської Федерації в Україні про видворення цих дипломатів і оголошення їх персонами нон ґрата", – додала вона.

За її словами, таке рішення було ухвалено завчасно і "в дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними партнерами, європейськими союзниками".

Нагадаємо, 26 березня Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів "у відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері". При цьому він нагадав, що, "як відомо, наші дипломатичні відносини з РФ де-факто заморожені".