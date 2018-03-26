Российские дипломаты, которых высылают из Украины, это работники российских спецслужб, – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что российские дипломаты, которых высылают из Украины, являются работниками российских спецслужб.

Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает Интерфакс.

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Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался (работать в Украине – ред.) ... Мы получили все доказательства, что они являются сотрудниками спецслужб, – сказала Марьяна Беца .

"В ближайшее время состоится их выдворении с территории Украины. Сегодня состоится вручение соответствующей ноты временному поверенному Российской Федерации в Украине о выдворении этих дипломатов и объявления их персонами нон грата", – добавила она.

По ее словам, такое решение было принято заблаговременно и "в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками".

Напомним, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". При этом он напомнил, что, "как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены".