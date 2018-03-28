Российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании, запретили въезжать в Украину

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастных к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Председатель СБУ Василий Грыцак отметил, что их деятельность является дерзким издевательством над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года – поощрение дружественных взаимоотношений между государствами,

– сообщают в СБУ.

Также, Василий Грыцак подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленных на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, более 20 стран выдворили более 140 российских разведчиков-дипломатов из-за дела отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.