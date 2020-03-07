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      Глава таможни Нефедов подал в отставку, – Дубинский

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      Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подал в отставку. До сих пор возможная смена руководства таможни была под большим вопросом после смены Кабинета Министров Украины.

      О заявлении на отставку от Нефедова Александр Дубинский сообщил в телеграм-канале "Dubinsky.Pro".

      К слову Премьер Шмыгаль рассказал, планирует ли менять руководство таможни

      По словам народного депутата, Нефедов написал заявление об отставке по собственному желанию. Дубинский рассказывает, что предварительно новым руководителем таможни станет Макаренко. Вероятно, говорится о Анатолии Макаренко, который уже возглавлял таможню в 2009 – 2010 годах.

      Мы сейчас пытаемся связаться с Максимом Нефедовым, чтобы уточнить, действительно ли он написал заявление по собственному желанию.

      Почему после смены Кабмина остро стоял вопрос отставки руководителя таможни

      О проблемах с таможней говорил Президент Украины Владимир Зеленский перед рассмотрением Радой вопроса об отставке правительства Алексея Гончарука. Фактически, это была единственная цифра в большом обращении президента. Он заявил, что из-за проблем на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.

      У Нефедова в фейсбуке спросили, не отправят ли и его в отставку. Впрочем руководитель гостаможни коротко ответил: "кто знает". Новый премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя вопрос возможной смены руководства Гостаможни, отметил, что в первую очередь стоит провести аудит и определить источники проблем таможни.

      Что известно об Анатолии Макаренко?
      Он был руководителем Государственной таможни во времена президентства Виктора Ющенко – в 2009 – 2010 годах. Впрочем, после прихода к власти режима Януковича Макаренко начали уголовно преследовать.
      В 2012 году Макаренко осудили на 4 года, но уже в 2014-м суд освободил его и признал несудимым. Впоследствии он работал заместителем председателя Государственной фискальной службы Украины.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Анатолий Макаренко Новое правительство Шмыгаля Государственная таможенная служба Максим Нефедов Олександр Дубинский Новости Украины
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