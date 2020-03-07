Нефьодов заперечує, що подав заяву про відставку

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, буцімто голова Державної митної служби України Максим Нефьодов подав у відставку. Втім сам керівник української митниці спростував таку інформацію.

Про заяву на відставку від Нефьодова Олександр Дубінський повідомив у телеграм-каналі Dubinsky.Pro.

До слова Прем'єр Шмигаль розповів, чи планує змінювати керівництво митниці

У своєму повідомленні Дубінський стверджує, що Нефьодов написав заяву про відставку за власним бажанням. Дубінський навіть розповів, що попередньо новим керівником митниці стане Макаренко. Імовірно, мовиться про Анатолія Макаренка, який вже очолював митницю у 2009 – 2010 роках.

Втім у коментарі 24 каналу сам Максим Нефьодов, відповідаючи на питання про інформацію про звільнення, повідомив, що це – неправда.

Можливі зміни у керівництві митниці: коротко

Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. Він заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.

У Нефьодова у фейсбуці запитали, чи і його не відправлять у відставку. Втім керівник держмитниці коротко відповів: "хто зна". Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи питання можливої зміни керівництва Держмитниці, зазначив, що найперше варто провести аудит і визначити джерела проблем митниці.

Що відомо про Анатолія Макаренка?Він був керівником Державної митниці за часів президентства Віктора Ющенка – у 2009 – 2010 роках. Втім після приходу до влади режиму Януковича Макаренка почали кримінально переслідувати.



У 2012 році Макаренка засудили на 4 роки, але вже у 2014-му суд звільнив його і визнав несудимим. Згодом він працював заступником голови Державної фіскальної служби України.