Глава УГКЦ Святослав трогательно поздравил матерей с праздником: видео

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поздравил украинских женщин с Днем матери. Он подчеркнул, что мать – это не просто родное и глубокое слово.

Мама – это особое лицо, особый человек в жизни каждого из нас, в жизни каждого ребенка, об этом сказал в своем видеообращении.

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Он поблагодарил матерей за то, что не побоялись принять от Господа дар материнства.

Если Украина имеет настоящих жертвенных христианских матерей, то тогда она становится матерью для всех нас,

– сказал глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав добавил, что "в этот день склоняем перед вами наши головы с благодарностью в сердце".

"В этот день мы молимся за вас, дорогие наши матери. Молимся за то, чтобы ваши дети были для вас источником радости, а не печали. Мы молимся, чтобы бремя материнства, бремя христианского воспитания ваших детей силой и благодатью Святого Духа были этим легким игом Христовым, которое вы с радостью в его благодати вместе с Ним сможете исполнить", – подчеркнул он.