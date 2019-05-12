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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Глава УГКЦ Святослав трогательно поздравил матерей с праздником: видео

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      Спасибо, что не побоялись принять дар материнства, – глава УГКЦ
      Спасибо, что не побоялись принять дар материнства, – глава УГКЦ / Фото из открытых источников

      Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поздравил украинских женщин с Днем матери. Он подчеркнул, что мать – это не просто родное и глубокое слово.

      Мама – это особое лицо, особый человек в жизни каждого из нас, в жизни каждого ребенка, об этом сказал в своем видеообращении.

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      Он поблагодарил матерей за то, что не побоялись принять от Господа дар материнства.

      Если Украина имеет настоящих жертвенных христианских матерей, то тогда она становится матерью для всех нас,
      – сказал глава УГКЦ.

      Блаженнейший Святослав добавил, что "в этот день склоняем перед вами наши головы с благодарностью в сердце".

      "В этот день мы молимся за вас, дорогие наши матери. Молимся за то, чтобы ваши дети были для вас источником радости, а не печали. Мы молимся, чтобы бремя материнства, бремя христианского воспитания ваших детей силой и благодатью Святого Духа были этим легким игом Христовым, которое вы с радостью в его благодати вместе с Ним сможете исполнить", – подчеркнул он.

       

      blog_ava
      День Матери 2019: лучшие картинки-поздравления
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      Теги: Новости политики Новости Украины Святослав Шевчук УГКЦ Традиции День матери
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