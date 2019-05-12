Глава УГКЦ Святослав зворушливо привітав матерів зі святом: відео

Глава Української греко-католицької церкви Святослав привітав українських жінок із Днем матері. Він наголосив, що мати – це не просто рідне і глибоке слово.

Мати – це особлива особа, особлива людина в житті кожного з нас, у житті кожної дитини, про це сказав у своєму відеозверненні.

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Він подякував матерям за те, що не побоялися прийняти від Господа дар материнства.

Якщо Україна має справжніх жертовних християнських матерів, то тоді вона стає матір'ю для всіх нас,

– сказав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав додав, що "у цей день схиляємо перед вами наші голови з вдячністю у серці".

"У цей день ми молимося за вас, дорогі наші матері. Молимося за те, щоби ваші діти були для вас джерелом радості, а не смутку. Ми молимося, щоби тягарі материнства, тягарі християнського виховання ваших дітей силою і благодаттю Святого Духа були оцим легким ярмом Христовим, яке ви з радістю у його благодаті разом з Ним зможете сповнити", – наголосив він.