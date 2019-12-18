Глава Укравтодора вступил в противостояние с дорожными кланами в Тернополе

В Тернопольской области местная компания-монополист дорожного строительства и связанные с предыдущим руководством автодорожной отрасли чиновники пытаются протащить свою кандидатуру на должность главы региональной Службы автомобильных дорог.

Об этом идет речь в материале издания "Апостроф".

Издание отмечает, что на примере региона будет понятно, насколько глава "Укравтодора" Александр Кубраков готов проводить кадровые изменения в областях. Ведь из "шорт-листа" из четырех лиц, претендующих на пост главы САД, ни один не соответствует принципам прозрачного отбора, профессионализма и безупречной репутации.

Издание напоминает, что вначале на должность лоббировали Владимира Хемия, причастного к скандальной схеме деления местных дорог на участки по 40 метров, чтобы избежать проведения конкурсных процедур на закупку работ и услуг по дорожному строительству через Prozorro. Компания "Техно-Строй-Центр", местный дорожный монополист (Хемий раньше был ее директором) в течение 2014-2019 годов получила от службы автодорог области 2,7 млрд гривен госсредств и заключила контрактов на сумму 8,5 млрд гривен. Кроме того, Хемий был также замечен в выделении средств на фиктивные работы.

В "Укравтодоре" активистов услышали и пообещали учесть информацию от них при дальнейшем рассмотрении кадрового вопроса. Более того, лично Александр Кубраков переслал материалы в Национальную полицию с просьбой расследовать обстоятельства возможного конфликта интересов.

Второй кандидат, который вызвал возмущение общественности – Владимир Гаврилюк. В СМИ его называли организатором коридора позора для Владимира Зеленского во время визита того в Тернополь в начале ноября. Его также связывают с местным монополистом "Техно-Буд-Центром" через родственников. Кроме того, известно, что за время работы заместителем директора по финансово-экономическим вопросам Тернопольского облавтодора долги по зарплате в компании составили около 13 млн грн, долги по налогам и сборам – 40 млн грн, убытки предприятия только за девять месяцев 2019 года – 18 млн грн.

Третий кандидат - Игорь Раинчук, протеже и сосед по городу Подгайцы народного депутата от "Слуги народа" Ивана Калаура. Раинчук до недавнего времени возглавлял Подгаецкий райавтодор, который в результате его работы разорился. Раинчук сейчас работает на предприятии ООО "Козова Шляховик", конечным бенефициаром которого является Олег Продан – начальник управления инфраструктуры Тернопольской ОГА, член "Народного фронта", близко связанный с одиозным экс-народным депутатом Романом Заставным. Сын же Раинчука работает в ООО "Техно-Буд-Центр".

Четвертый кандидат - Владимир Боровой, доверенное лицо скандального экс-чиновника Укравтодора Богдана Юлика, которого последний хотел назначить на "вкусную" должность начальника отдела управления собственностью и государственных закупок в "Укравтодоре". Владимира Борового, в свою очередь, продвигает экс-народный депутат от УКРОПа, владелец Буковеля Александр Шевченко, пишет издание.