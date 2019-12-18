14:29
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Глава Укравтодору вступив у протистояння з дорожніми кланами в Тернополі

      400 Читать новость на русском
      Служби автомобільних доріг. / svatove.city

      У Тернопільській області місцева компанія-монополіст із дорожнього будівництва та пов'язані з попереднім керівництвом автодорожньої галузі чиновники намагаються протягнути свою кандидатуру на посаду глави регіональної Служби автомобільних доріг.

      Про це йдеться у матеріалі видання "Апостроф".

      Видання зазначає, що на прикладі регіону буде зрозуміло, наскільки глава "Укравтодору" Олександр Кубрак готовий проводити кадрові зміни в областях. Адже з "шортлиста" з чотирьох осіб, які претендують на посаду глави САД, жодна особа не відповідає принципам прозорого відбору, професіоналізму і бездоганній репутації.

      Видання нагадує, що спочатку на посаду лобіювали Володимира Хемія, причетного до скандальної схеми розділення місцевих доріг на ділянки по 40 метрів, щоб уникнути проведення конкурсних процедур на закупівлю робіт і послуг з дорожнього будівництва через Prozorro. Компанія "Техно-Буд-Центр", місцевий дорожній монополіст (Хемій раніше був її директором) протягом 2014-2019 років отримала від служби автодоріг області 2,7 млрд гривень держкоштів і уклала контрактів на суму 8,5 млрд гривень. Крім того, Хемій був також помічений у виділенні коштів на фіктивні роботи.

      В "Укравтодорі" активістів почули і пообіцяли врахувати інформацію від них при подальшому розгляді кадрового питання. Більше того, особисто Олександр Кубрак переслав матеріали в Національну поліцію з проханням розслідувати обставини можливого конфлікту інтересів.

      Другий кандидат, який викликав обурення громадськості – Володимир Гаврилюк. У ЗМІ його називали організатором коридору ганьби для Володимира Зеленського під час візиту того у Тернопіль на початку листопада. Його також пов'язують із місцевим монополістом "Техно-Буд-Центром" через родичів. Крім того, відомо, що за час його роботи заступником директора з фінансово-економічних питань Тернопільського облавтодору борги із зарплати в компанії склали близько 13 млн грн, борги з податків і зборів – 40 млн грн, збитки підприємства лише за дев'ять місяців 2019 року – 18 млн грн.

      Третій кандидат – Ігор Раїнчук, протеже і сусід по місту Підгайці народного депутата від "Слуги народу" Івана Калаура. Раїнчук донедавна очолював Підгаєцький райавтодор, який в результаті його роботи розорився. Зараз Раїнчук працює на підприємстві ТОВ "Козова Шляховик", кінцевим бенефіціаром якого є Олег Продан – начальник управління інфраструктури Тернопільської ОДА, член "Народного фронту", близько пов'язаний з одіозним екснародним депутатом Романом Заставним. Син же Раїнчука працює у ТОВ "Техно-Буд-Центр".

      Четвертий кандидат – Володимир Боровий, довірена особа скандального ексчиновника Укравтодору Богдана Юлика, якого останній хотів призначити на "смачну" посаду начальника відділу управління власністю та державних закупівель в "Укравтодорі". Володимира Борового, зі свого боку, просуває екснардеп від УКРОПу, власник Буковеля Олександр Шевченко, пише видання.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      сьогодні
      4424
      Теги: Новини України Тернопіль Дороги Укравтодор
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 1836
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 268
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      664
      сьогодні , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 304
      сьогодні , 11:52 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 4424
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук