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Глава "Укртрансбезопасности" среагировал на свое возможное увольнение, которое инициирует Омелян

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Глава
Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк / Фото из открытых источников

Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк заявил, что не встречался с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном относительно заявления последнего о злоупотреблениях Ноняка на занимаемой должности.

Об этом Ноняк рассказал в комментарии изданию "Укринформ".

Кроме того, глава "Укртрансбезопасности" заверил, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины претензий к его работе на занимаемой должности нет.

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"Я скажу, что даже после совещания с премьер-министром, мы с министром инфраструктуры не общались. Вот несколько дней назад мы должны были садиться с ним решать все те вопросы, которые нам поставил премьер, то я их решаю лично. Иду общаюсь с руководителем "Укравтодора", Нацполицией, соответствующими руководителями областей ... Я не с Новаком, но с его заместителем общался, и у нас есть полное понимание для того, чтобы мы строили площадки и осуществляли эффективно габаритно-весовой контроль", – рассказал Ноняк .

Напомним, 5 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что владеет фактами злоупотребления Михаила Ноняка на занимаемой должности.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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