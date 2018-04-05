Опровержение: Омелян не вносил представление на увольнение Новака

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян внес в Кабмин представление на увольнение с должности главы "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка, а не председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом Омелян сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном, профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблении на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Я внес соответствующее представление в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", – рассказал министр.

Отметим, что ранее появилась ошибочная информация о том, что министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в Кабмин представление об увольнении в. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака. Эта информация является недостоверной, на самом деле говорилось про Михаила Ноняка.

Приносим извенения читателям за ошибку.