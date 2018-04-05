Омелян внес представление на увольнение Новака с должности главы "Укравтодора"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что внес в Кабмин представление на увольнение с должности и. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака.

Об этом Омелян заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Две недели назад я подал господина Новака на увольнение", – заявил глава Мининфраструктуры.

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"Я неоднократно с ним проводил беседы о его личном профессиональном поведении и непрофессиональном. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности. Все имеющиеся факты не позволяют ему занимать эту должность. Соответствующее представление я внес в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", – добавил Омелян.

Кто такой Славомир Новак? Экс-министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013 годы), исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Новак выполняет обязанности председателя "Укравтодора" с 16 октября 2016 года.