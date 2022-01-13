Однако, как рассказал активист Сергей Стерненко, прокурор не просил выбирать ему какую-либо меру пресечения, поэтому Пряхин оставался на свободе.

Важно В Киеве СБУ поймала "политтехнолога": занимался антиукраинской пропагандой на Донбассе

Как следствие – Пряхин воспользовался возможностью и сбежал на оккупированные территории.

Ну а зачем ограничивать свободу пособнику оккупационных войск? И вот он ожидаемо не явился на заседание суда, потому что сбежал на оккупированную территорию,

– констатировал активист.

Он также напомнил, что по его делу, прокуроры несколько раз требовали отправить активиста в СИЗО.

"Зато к предателю Украины орлы Венедиктовой относятся прекрасно, и он остался без меры. Хорошая работа от генпрокурора "подозрение в любом случае!", – подчеркнул Стерненко

Что известно о задержании боевика Пряхина

СБУ сообщила о задержании Пряхина 15 февраля 2021 года. По данным следствия, в 2014 – 2016 годах мужчина был заместителем "министра информации "ДНР", публично призывал население региона к поддержке официальной позиции руководства псевдо республики.

Также он активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Россией и агитировал голосовать за фейкову инициативу на псевдовыборах.

После работы в Донецке ему удалось незаметно вернуться на свободную территорию Украины и поселиться в Киеве. Там он начал работать политтехнологом и пиарить пророссийские общественно-политические структуры.

Полный текст публикации Сергея Стерненко:

​Прокуратура имени Венедиктовой своим бездействием помогла пособнику оккупантов сбежать от правосудия. "Заместителя министра информации "ДНР" Владимира Пряхина СБУ задержала год назад в Киеве.

Но прокурор не просил избирать ему какую-либо меру пресечения, поэтому Пряхин оставался на свободе. Ну а зачем ограничивать свободу пособнику оккупационных войск? И вот он ожидаемо не явился на заседание суда, потому что бежал на оккупированную территорию.

Зато по делу моей необходимой обороны прокуроры несколько раз требовали меня отправить в СИЗО. Держали под стражей очень долго Антоненко и Кузьменко. Зато к предателю Украины орлы Венедиктовой относятся прекрасно, и он остался без меры. Хорошая работа от генпрокурора "подозрение в любом случае"!