Выдал партбилеты руководителям администраций боевиков на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины председатель Партии "Единая Россия", бывший президент и премьер государства-агрессора Дмитрий Медведев.

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Боевикам дали российские партбилеты

Вручение документа о принадлежности к "Единой России" состоялось 4 декабря.

Партбилеты кремлевской политсилы выдали главам боевиков на Донбассе – Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Кроме того, их получили и некоторые главы регионов и депутаты Госдумы России.

Церемония вручения партбилетов состоялась перед открытием третьего, завершающего этапа съезда "Единой России". На нем планируют переизбрать руководящие и центральные органы политсилы.

"Вступление" людей с оккупированных территорий в партию Путина

На днях в Госдуме сообщили, что на территории оккупированного Донбасса сотня жителей вступила в "Единую Россию".

В министерстве иностранных дел Украины считают, что Москва пытается выжать максимум из силового захвата. Кроме того, Кремль спасает рейтинги после катастрофы с пандемией и из-за тотального ограничения прав и свобод человека.

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