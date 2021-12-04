Видав партквитки очільникам адміністрацій бойовиків на окупованих територіях Луганщини та Донеччини голова партії "Єдина Росія", колишній президент та прем'єр держави-агресорки Дмитро Медведєв.

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Бойовикам дали російські партквитки

Вручення документа про приналежність до "Єдиної Росії"відбулося 4 грудня.

Партквитки кремлівської політсили видали главам бойовиків на Донбасі – Леонідові Пасічнику та Денисові Пушиліну. Крім того, їх отримали й деякі глави регіонів та депутати Держдуми Росії.

Церемонія вручення партквитків відбулася перед відкриттям третього, завершального етапу з'їзду "Єдиної Росії". На ньому планують переобрати керівні та центральні органи політсили.

"Вступ" людей з окупованих територій до партії Путіна

Днями у Держдумі повідомили, що на території окупованого Донбасу сотня жителів вступила до "Єдиної Росії".

У міністерстві закордонних справ Україні вважають, що Москва намагається витиснути максимум з силового захоплення. Крім того, Кремль рятує рейтинги після катастрофи з пандемією та через тотальне обмеження прав та свобод людини.

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