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Главарю донецких боевиков заочно объявили подозрение: им может быть Гиркин

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Главарю заочно объявили подозрение, это может быть Гиркин
Лидеру боевиков объявили о подозрении / Радио Свобода

Одному из руководителей так называемой "ДНР" заочно объявили подозрение в похищении прокурора во время захвата Славянска в 2014 году. Кого именно имеют в виду – в Донецкой прокуратуре пока не сообщают. Однако СМИ предполагают, что это может быть Игорь Стрелков-Гиркин, у которого Гордон недавно взял интервью.

Похищение в Славянске

Следствие установило, что 2 июня 2014 года 44-летний главарь "Донецкой народной республики" приказал задержать сотрудника Славянской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Важно Следующий – Гитлер: Гордон взял интервью у главаря боевиков Гиркина-Стрелкова

В течение следующих двух недель участники террористической организации насильно удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города,
– говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемым может быть Гиркин, – СМИ

Сейчас продолжается досудебное следствие. По информации "РБК-Украина" подозреваемым вполне может быть Игорь Гиркин, ведь он подходит по возрасту – родился в 1970 году.

Задержанным боевиками прокурором может быть Сергей Мироненко, которого удерживали в здании СБУ в Славянске в июне 2014 года.

Якобы, именно Гиркин отправил Мироненко "на передовую рыть окопы" за то, что он требовал от медучреждений списки убитых и раненых наемников, чтобы передать их в Донецкую прокуратуру. Мироненко освободили 16 июня 2014 года.

Коротко об Игоре Стрелкове-Гиркине

  • Настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился 17 декабря 1970 года в Москве.
  • Стал известным в начале противостояния Украины и России на юго-востоке (весна 2014 года).
  • Гиркин причастен к захвату Верховной Рады АР Крым.
  • Впоследствии Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд захватил города Славянск и Краматорск Донецкой области.
  • С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" "ДНР".
  • Группа под руководством Гиркина организовала и похищение, пытки и убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, студента КПИ Юрия Поправка и участника евромайдана Юрия Дяковского.
  • Украина относительно Стрелкова-Гиркина начала уголовное производство. В частности, Гиркина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, создание террористической организации и осуществление терактов в Украине. Он объявлен в розыск.
  • Стрелкова-Гиркина также считают, одним из причастных к сбитию малайзийского Boeing в небе над Донбассом.
  • В мае 2020 года Гиркин дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Что известно о скандале с Гордоном и Гиркиним

  • Журналист Дмитрий Гордон обнародовал видеоинтервью с лидером террористов Игорем Стрековим-Гиркиним
  • Гордон фактически предоставил Гиркину площадку для распространения пропагандистских идей относительно захвата Украины и "одного российского народа".
  • Интервью с оккупантами раскритиковали как политики, так и большинство коллег Гордона, которые заявили, что это является злоупотреблением свободой слова.
  • Сам журналист ответил, что эти показания станут материалами в суде.
  • В СБУ проводят проверку интервью. В ведомстве говорят, что это была инициатива самого Гордона.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Славянск Пророссийские боевики Расследования Война на Донбассе Оккупированные территории
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