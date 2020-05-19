Главарю донецких боевиков заочно объявили подозрение: им может быть Гиркин
Одному из руководителей так называемой "ДНР" заочно объявили подозрение в похищении прокурора во время захвата Славянска в 2014 году. Кого именно имеют в виду – в Донецкой прокуратуре пока не сообщают. Однако СМИ предполагают, что это может быть Игорь Стрелков-Гиркин, у которого Гордон недавно взял интервью.
Похищение в Славянске
Следствие установило, что 2 июня 2014 года 44-летний главарь "Донецкой народной республики" приказал задержать сотрудника Славянской межрайонной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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В течение следующих двух недель участники террористической организации насильно удерживали пленного прокурора в различных административных зданиях захваченного города,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Подозреваемым может быть Гиркин, – СМИ
Сейчас продолжается досудебное следствие. По информации "РБК-Украина" подозреваемым вполне может быть Игорь Гиркин, ведь он подходит по возрасту – родился в 1970 году.
Задержанным боевиками прокурором может быть Сергей Мироненко, которого удерживали в здании СБУ в Славянске в июне 2014 года.
Якобы, именно Гиркин отправил Мироненко "на передовую рыть окопы" за то, что он требовал от медучреждений списки убитых и раненых наемников, чтобы передать их в Донецкую прокуратуру. Мироненко освободили 16 июня 2014 года.
Коротко об Игоре Стрелкове-Гиркине
- Настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился 17 декабря 1970 года в Москве.
- Стал известным в начале противостояния Украины и России на юго-востоке (весна 2014 года).
- Гиркин причастен к захвату Верховной Рады АР Крым.
- Впоследствии Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд захватил города Славянск и Краматорск Донецкой области.
- С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" "ДНР".
- Группа под руководством Гиркина организовала и похищение, пытки и убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, студента КПИ Юрия Поправка и участника евромайдана Юрия Дяковского.
- Украина относительно Стрелкова-Гиркина начала уголовное производство. В частности, Гиркина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, создание террористической организации и осуществление терактов в Украине. Он объявлен в розыск.
- Стрелкова-Гиркина также считают, одним из причастных к сбитию малайзийского Boeing в небе над Донбассом.
- В мае 2020 года Гиркин дал интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Что известно о скандале с Гордоном и Гиркиним
- Журналист Дмитрий Гордон обнародовал видеоинтервью с лидером террористов Игорем Стрековим-Гиркиним.
- Гордон фактически предоставил Гиркину площадку для распространения пропагандистских идей относительно захвата Украины и "одного российского народа".
- Интервью с оккупантами раскритиковали как политики, так и большинство коллег Гордона, которые заявили, что это является злоупотреблением свободой слова.
- Сам журналист ответил, что эти показания станут материалами в суде.
- В СБУ проводят проверку интервью. В ведомстве говорят, что это была инициатива самого Гордона.