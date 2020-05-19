Ватажку донецьких бойовиків заочно оголосили підозру: ним може бути Гіркін

Одному з очільників так званої "ДНР" заочно оголосили підозру у викраденні прокурора під час захоплення Слов'янська у 2014 році. Кого саме мають на увазі – в Донецькій прокуратурі поки не повідомляють. Однак ЗМІ припускають, що це може бути Ігор Стрєлков-Гіркін, в якого Гордон нещодавно взяв інтерв'ю.

Викрадення у Слов'янську

Слідство встановило, що 2 червня 2014 року 44-річний ватажок "Донецької народної республіки" наказав затримати співробітника Слов'янської міжрайонної прокуратури. Про це інформує пресслужба прокуратури Донецької області.

Важливо Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

Протягом наступних двох тижнів учасники терористичної організації насильно утримували полоненого прокурора в різних адміністративних будівлях захопленого міста,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

Підозрюваним може бути Гіркін, – ЗМІ

Наразі триває досудове слідство. За інформацією "РБК-Україна" підозрюваним цілком може бути Ігор Гіркін, адже він підходить по віку – народився у 1970 році.

Затриманим бойовиками прокурором може бути Сергій Мироненко, якого утримували в будівлі СБУ в Слов’янську у червні 2014 року.

Начебто, саме Гіркін відправив Мироненка "на передову рити окопи" за те, що він вимагав від медзакладів списки убитих та поранених найманців, аби передати їх в Донецьку прокуратуру. Мироненка звільнили 16 червня 2014 року.

Коротко про Ігоря Стрєлкова-Гіркіна

Справжнє ім’я – Ігор Всеволодович Гіркін . Народився 17 грудня 1970 року у Москві.

. Народився 17 грудня 1970 року у Москві. Став відомим на початку протистояння України та Росії на південному сході (весна 2014 року).

Гіркін причетний до захоплення Верховної ради АР Крим .

. Згодом Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін захопив міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині.

та на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року обіймав посаду "міністра оборони" "ДНР".

Група під керівництвом Гіркіна організувала й викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського.

депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського. Україна щодо Стрєлкова-Гіркіна розпочала кримінальне провадження. Зокрема, Гіркіну закидають посягання на територіальну цілісність України, створення терористичної організації та здійснення терактів в Україні. Його оголошено у розшук.

Стрєлкова-Гіркіна також вважають, одним із причетних до збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом.

у небі над Донбасом. У травні 2020 року Гіркін дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Що відомо про скандал з Гордоном та Гіркіним