Ватажку донецьких бойовиків заочно оголосили підозру: ним може бути Гіркін
Одному з очільників так званої "ДНР" заочно оголосили підозру у викраденні прокурора під час захоплення Слов'янська у 2014 році. Кого саме мають на увазі – в Донецькій прокуратурі поки не повідомляють. Однак ЗМІ припускають, що це може бути Ігор Стрєлков-Гіркін, в якого Гордон нещодавно взяв інтерв'ю.
Викрадення у Слов'янську
Слідство встановило, що 2 червня 2014 року 44-річний ватажок "Донецької народної республіки" наказав затримати співробітника Слов'янської міжрайонної прокуратури. Про це інформує пресслужба прокуратури Донецької області.
Важливо Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова
Протягом наступних двох тижнів учасники терористичної організації насильно утримували полоненого прокурора в різних адміністративних будівлях захопленого міста,
– мовиться у повідомленні пресслужби.
Підозрюваним може бути Гіркін, – ЗМІ
Наразі триває досудове слідство. За інформацією "РБК-Україна" підозрюваним цілком може бути Ігор Гіркін, адже він підходить по віку – народився у 1970 році.
Затриманим бойовиками прокурором може бути Сергій Мироненко, якого утримували в будівлі СБУ в Слов’янську у червні 2014 року.
Начебто, саме Гіркін відправив Мироненка "на передову рити окопи" за те, що він вимагав від медзакладів списки убитих та поранених найманців, аби передати їх в Донецьку прокуратуру. Мироненка звільнили 16 червня 2014 року.
Коротко про Ігоря Стрєлкова-Гіркіна
- Справжнє ім’я – Ігор Всеволодович Гіркін. Народився 17 грудня 1970 року у Москві.
- Став відомим на початку протистояння України та Росії на південному сході (весна 2014 року).
- Гіркін причетний до захоплення Верховної ради АР Крим.
- Згодом Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін захопив міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині.
- З 16 травня до 14 серпня 2014 року обіймав посаду "міністра оборони" "ДНР".
- Група під керівництвом Гіркіна організувала й викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського.
- Україна щодо Стрєлкова-Гіркіна розпочала кримінальне провадження. Зокрема, Гіркіну закидають посягання на територіальну цілісність України, створення терористичної організації та здійснення терактів в Україні. Його оголошено у розшук.
- Стрєлкова-Гіркіна також вважають, одним із причетних до збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом.
- У травні 2020 року Гіркін дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Що відомо про скандал з Гордоном та Гіркіним
- Журналіст Дмитро Гордон оприлюднив відеоінтерв'ю з лідером терористів Ігорем Стрєковим-Гіркіним.
- Гордон фактично надав Гіркіну майданчик для поширення пропагандистських ідей щодо захоплення України та "один російський народ".
- Інтерв'ю з окупантами розкритикували як політики, так і більшість колег Гордона, які заявили, що це є зловживанням свободою слова.
- Сам журналіст відповів, що ці свідчення стануть матеріалами у суді.
- У СБУ проводять перевірку інтерв'ю. У відомстві кажуть, що це була ініціатива самого Гордона.