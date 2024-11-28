Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию суда. Заметим, что только неделю назад залог Крупе уменьшили с 500 миллионов гривен.
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Адвокаты Крупы апеллировали тем, что сумма залога является непомерной, а по состоянию здоровья женщина не может находиться в СИЗО.
Сегодняшние решения ВАКС
Следственный судья постановила продлить срок досудебного расследования на 6 месяцев – до 5 апреля 2025 года включительно.
Кроме того, Антикорсуд продлил подозреваемой срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2025 года включительно. В качестве альтернативы, суд определил залог в сумме 280 миллионов гривен.
В случае внесения залога на подозреваемую возлагаются процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к прокурору, следственному судье, суду;
- не покидать пределы города Хмельницкий;
- сообщать следователю, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздержаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.