Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию суда. Заметим, что только неделю назад залог Крупе уменьшили с 500 миллионов гривен.

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Адвокаты Крупы апеллировали тем, что сумма залога является непомерной, а по состоянию здоровья женщина не может находиться в СИЗО.

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Следственный судья постановила продлить срок досудебного расследования на 6 месяцев – до 5 апреля 2025 года включительно.

Кроме того, Антикорсуд продлил подозреваемой срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2025 года включительно. В качестве альтернативы, суд определил залог в сумме 280 миллионов гривен.

В случае внесения залога на подозреваемую возлагаются процессуальные обязанности: