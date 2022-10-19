Заметим, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 12:49, во время нее над столицей сбили несколько российских ракет, она длилась 3,5 часа.

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Греческий министр не отменил свой визит, несмотря на риски

По словам Кулебы, глава МИД Греции Никос Дендиас мог отменить этот визит, сославшись на сложную ситуацию с безопасностью, но он приехал, и это "не просто акт смелости, а жест очень сильной поддержки Украины в эту трудную минуту".

Мы начали наши переговоры в формате тет-а-тет в нашем кабинете в министерстве иностранных дел, но переговоры были прерваны воздушной тревогой, и мы были вынуждены спуститься сюда,

– отметил Кулеба.

"И приезд Никоса в таких трудных условиях, и продолжение наших переговоров в бомбоубежище – это очень четкий сигнал, что ничто и никто не сломает ни Украину, ни ее партнеров в поддержке Украины", – добавил министр.

Он также поблагодарил Грецию за оказанную помощь, в том числе за переданное страной вооружение. В частности, глава МИД сообщил о начале передачи Украине греческих БМП-1.

Пресс-конференция министров Греции и Украины прошла в укрытии: видео

Греция еще раз заверила в полной поддержке украинского народа

В свою очередь греческий министр отметил, что Греция осуждает нападения России на мирное население Украины. Он отметил, что уже дважды посещал Одессу во время войны.

Эти нападения являются военными преступлениями, этот мой визит уже третий с начала полномасштабного вторжения России. Дважды я находился в Одессе. Мой визит символичен, им я хочу выразить полную солидарность греческого народа – украинскому народу,

– отметил министр МИД Греции.

Он подчеркнул, что уважение к территориальной целостности и суверенитету является священным для Греции.

В твиттере Никос Дендиас отметил, что в ходе встреч обсудили российское вторжение в Украину, а также вопросы парламентской дипломатии, евроинтеграции, греко-украинских отношений и греческой диаспоры в Украине.

Как Греция помогает Украине

Греция и Германия согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1.

С 27 июня Греция приостановила прием документов на визы для россиян. Говорится, что это – на неопределенный срок.

Кроме того, впервые за 22 года Греция приступит к разведке отечественных месторождений природного газа, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Страна до 2023 года должна узнать, есть ли у нее запасы газа, которые она может использовать.

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