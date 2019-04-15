Главе "Нафтогаза" Коболеву суд отменил штраф в 1,3 миллиарда гривен

Подольский районный суд Киева отменил решение, согласно которому председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев должен был уплатить штраф 1,3 миллиард гривен за нарушение в подаче таможенной декларации и неуплату НДС во время поставок газа нацкомпании в 2015 году.

При вынесении решения суд объяснил свою позицию тем, что в решении ГФС о наложении штрафа четко не было указано, в чем заключались противоправные действия "Нафтогаза".

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Также не были четко определены субъекты совершения нарушения таможенных правил и не выяснено, виноват ли председатель правления Коболев в совершении нарушения таможенных правил и подлежит ли оно административной ответственности.

Первую часть штрафа в семь млрд грн Коболеву удалось отменить еще в июле 2018 года.

Что известно о штрафе Коболева? Энергетическая таможня ГФС Украины обвинила Коболева в том, что он не подал дополнительную таможенную декларацию с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из России в октябре-ноябре 2015 года.

Фискалы своим постановлением обязали председателя правления "Нафтогаза" оплатить штраф в размере 300% от суммы неуплаченного таможенного взноса – 1,362 миллиарда гривен. В свою очередь, нацкомпания пояснила, что документы не были предоставлены по объективным причинам из-за того, что "Газпром" не подписал необходимые документы, поскольку между ними существует спор относительно объема поставленного голубого топлива.

Кто такой Андрей Коболев?Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. Скандальный, как почти все главы НАК. С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.



С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником главы правления.



25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.