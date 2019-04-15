Голові "Нафтогазу" Коболєву суд скасував штраф у 1,3 мільярда гривень

Подільський районний суд Києва скасував рішення, згідно якого голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повинен був сплатити штраф 1,3 мільярдів гривень за порушення у подачі митної декларації і несплату ПДВ під час постачань газу нацкомпанії в 2015 році.

Під час винесення рішення суд пояснив свою позицію тим, що в рішенні ДФС про накладення штрафу чітко не було вказано, у чому полягали протиправні дії "Нафтогазу".

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Також не були чітко визначені суб'єкти вчинення порушення митних правил і не з'ясовано, чи винен голова правління Коболєв у вчиненні порушення митних правил та чи підлягає воно адміністративній відповідальності.

Першу частину штрафу в сім млрд грн Коболєву вдалося скасувати ще в липні 2018 року.

Що відомо про штраф Коболєва? Енергетична митниця ДФС України звинуватила Коболєва в тому, що він не подав додаткову митну декларацію з повним пакетом супутніх документів при оформленні імпорту газу з Росії в жовтні-листопаді 2015 року.

Фіскали своєю постановою зобов'язали голову правління "Нафтогазу" сплатити штраф у розмірі 300% від суми несплаченого митного внеску – 1,362 мільярдів гривень. У свою чергу, нацкомпанія пояснила, що документи не були надані з об'єктивних причин через те, що "Газпром" не підписав необхідні документи, оскільки між ними існує спір щодо обсягу поставленого блакитного палива.

Хто такий Андрій Коболєв?Голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. Скандальний, як майже всі голови НАК. З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC). Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень.



З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.



25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.