В интервью немецкому еженедельнику Spiegel он рассказал, что цель Путина в Украине остается неизменной. Это операция по уничтожению нашей государственности.
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Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель и Путин не отказался от своих планов. Если они достигли этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики,
– сказал глава ГУР.
Он перечислил, чего хотели россияне в Украине:
- установить в Киеве подконтрольное России правительство;
- навсегда вернуть Украину в русскую сферу.
"Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир", – заверил Буданов.
В британской разведке также говорят, что цель России неизменна: смотрите видео