Главная пропагандистка Путина приехала в оккупированный Донецк: с какой целью
Маргарита Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ "Россия сегодня" и Russia Today, 27 января приехала в оккупированный Донецк. На следующий день боевики здесь запланировали провести масштабный форум "Русский Донбасс".
Источник: 24 канал
Фото в доказательство своего пребывания в Донецке едва ли не самая главная российская пропагандистка маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале. Еще и рассказала, что сопровождают ее муж (телеведущий Тигран Кеосаян) и коллега (журналист и пропутинский депутат городской думы Москвы Роман Бабаян).
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Сообщение от 27 января содержит и следующий текст: "Если кто-то меня потерял, я здесь".
Симоньян в Донецке / Фото из телеграма пропагандистки
Зачем Симоньян приехала в Донецк
О цели своей поездки на территорию Украины, хоть и оккупированную, Симоньян не писала. Но информация об этом есть в других источниках.
- Например, телеграмм канал WarGonzo утверждает, что россиянка посетила "линию соприкосновения рядом с Донецким аэропортом", а также Иверский монастырь, расположенный рядом.
- А журналист и член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Денис Казанский рассказал, что Симоньян, Кеосаян и Бабаян поехали в Донецк, "чтобы провести форум "Русский Донбасс".
- Из подконтрольных оккупантам СМИ известно, что этот форум проводят "с целью принятия резолюции по результатам широкого обсуждения доктрины "Русский Донбасс" и формирование плана внедрения документа".
Интересно, что обсуждать участники собираются, среди прочего, прошлое и современность региона, но особенно острой является тема "Наше будущее с Россией".
Кто такая Маргарита Симоньян?Это российская журналистка, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" (с 2013) и телеканала RT – Russia Today (с 2005).
И она лично, и возглавляемые ею медиаресурсы всегда поддерживали политику Путина, включая агрессию против Украины. Поэтому с 2014 года фамилия Симоньян содержится в перечне российских пропагандистов, которым запрещен въезд на украинские земли.
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