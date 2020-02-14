Главная задача страны – просто пережить Зеленского

Украина пережила пятерых президентов. И теперь ее задача – пережить шестого. У нас довольно молодая страна и мы любим риторически состарить ее на тысячу лет. Наш опыт государственности подбирается к тридцатилетию – и Зеленский моложе любого из тех, кому выпадало руководить Украиной.

Нас сложно назвать устойчивыми – и потому каждые президентские выборы превращаются в референдум о будущем.

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Почти все украинские президенты эволюционировали во время своей каденции. Можно предположить, что нынешний глава государства вряд ли станет исключением. А потому главный вопрос в том, какой именно будет эта эволюция, ведь от него во многом зависит судьба государства.



Владимир Зеленский

У многих велик соблазн заранее записать Владимира Зеленского в продолжатели дела Виктора Януковича. По итогу избирательной кампании шестой президент страны заручился презумпцией невиновности в глазах одних – и презумпцией виновности в глазах других. Но ближайшие четыре года мы будем жить с действующим президентом.

Третий Майдан будет иметь последствия

Не готов разделить революционные настроения тех, кто ждет третьего Майдана. Хотя бы потому, что сам факт уличного восстания будет означать лишь то, что страна оказалась на краю пропасти. Что власть своими действиями загнала Украину в тупик и не осталось никаких других возможностей удержать.

Вдобавок, третий Майдан будет идти в пакетном предложении с последствиями. Москва будет пользоваться неразберихой для того, чтобы снова пересмотреть наши границы. А погруженность запада в собственные проблемы могут привести к тому, что на нас попросту махнут рукой.

Вопрос лишь в том, что именно случится во время пятилетки Владимира Зеленского. Его сторонники могут убеждать в неотвратимости расцвета. Его противники могут сулить не менее неизбежный закат. Но в том и штука, что заочные оценки тех и других сегодня продиктованы не столько анализом, сколько попыткой защитить свое недавнее волеизъявление на выборах. Есть риск того, что каждый станет выборочно замечать одни события и не замечать другие.

Ошибки должны сопровождаться критикой. Правильные шаги – поддержкой. Если же вы не способны отделить одно от другого – ваше мнение перестает иметь хоть какое-то значение.

Не случившийся проигрыш – уже выигрыш

Так уж сложилось, что шестым президентом страны стал человек без политического и дипломатического опыта. Его уровень профильных компетенций низок и все, на что мы можем рассчитывать – это обучение в процессе. А потому я склонен воспринимать происходящее с минимальными ожиданиями.

Не случившаяся ошибка – уже победа. Не случившийся проигрыш – уже выигрыш. Я не жду идеальных законопроектов, качественной экспертизы и блестящих решений. Главное – чтобы их вектор не противоречил финальной задаче. Которая заключается в выживании Украины: о проведении реформ, о дрейфе от страны-агрессора и сближении с западом.

Я не жду от юниора олимпийских результатов, а от новичка – гроссмейстерских партий. И эти же правила я готов проецировать на пространство политики. В условиях недостижимости рекорда меня вполне устроят средние показатели.

Главная задача – чтобы финальный итог не был хуже стартовых позиций. Можете считать мои невысокие ожидания чем-то вроде инвестиций в душевное здоровье. Потому что именно ожидания, в конце концов, определяют адекватность оценки.



Я охотно допускаю, что шестой президент скорее всего, недооценивает потенциал агрессии и масштаб вызовов. Возможно переоценивает возможности для компромисса с Москвой и собственные возможности. Вероятно, он весьма смутно представляет себе экономические законы, правила дипломатии и особенности гос управления. И вектор движения нашей страны во многом будет зависеть от того, кто именно станет ему этот вакуум заполнять. И тут возможны варианты.

Реформаторы, их противники, сторонники суверенитета и капитулянты

В окружении Зеленского сегодня оказались самые разные люди. Процесс формирования его команды напоминал водоворот, который затянул в президентскую орбиту как реформаторов, так и их противников. Как сторонников суверенитета, так и капитулянтов. Как рыночников, так и лоббистов финансово-промышленных групп. Между этими лагерями теперь идет война за доступ к телу. Отголоски которой мы время от времени наблюдаем.

Я не удивлюсь, если результаты перемен будут напоминать столбчатую диаграмму. Когда прогресс в одних сферах сопровождается регрессом в других. Ничего нового – нечто подобное происходило и во времена его предшественника.

Главная задача – просто пережить Зеленского

В нашей стране немало тех, кто ждет банкротства нынешней вертикали. Но эту позицию сложно поддержать. Потому что этот сценарий вряд ли сочетается с выживанием украинского государства. Логика "чем хуже, тем лучше" работает лишь тогда, когда вы наблюдаете за процессами на расстоянии. А в нашем случае, все мы – пассажиры одного и того же корабля.

Девять месяцев назад пассажиры судна вручили штурвал человеку, который был к этому не готов. Его команда неоднородна: кто-то хочет отправить корабль на рифы, кто-то — довести до пункта назначения, кто-то – отжать себе пару палуб.

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Главная задача страны – просто пережить Зеленского. Подобно тому, как она пережила всех его предшественников. Если нам удастся это сделать с минимальными потерями – хорошо. Если по итогу достижения будут превышать издержки – еще лучше. Мои ожидания невелики – а потому я готов воспринимать не случившиеся поражения как победы все ближайшие четыре года.