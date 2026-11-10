Зеленский прибыл в Данию и объявил о сильном оборонном пакете для Украины

Как сообщил президент Украины, в программе поездки предусмотрены переговоры с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и руководством ведущих оборонных компаний.

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Встречи с лидерами скандинавских стран и помощь

Программа визита Зеленского также включает аудиенцию у короля Фредерика Х. Кроме того, запланирована совместная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии.

Главное – это наша безопасность и укрепление обороны. Будут предприняты новые шаги по усилению оборонного потенциала Украины – мощный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку!– подчеркнул президент Зеленский.

Он отметил, что Дания поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Страна остается одним из самых надежных партнеров и играет ведущую роль в инициативах, придающих защиту людей.

"Благодарим датский народ и правительство за неизменную поддержку и конкретные решения, которые помогают нам стоять крепко", – отмечается в сообщении.

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Меры безопасности в датской столице

Как передает TV2, на время визита президента Украины и лидеров стран Северной Европы в Копенгаген Дания свела для охраны полицейских почти со всей страны.

В этот же день полиция сообщила об усиленных мерах безопасности. Правоохранители предупредили, что в ближайшие дни они будут более заметными на улицах в связи с "масштабным событием". Впоследствии стало известно, что это связано с визитом лидеров и чиновников.

Эта операция имеет такой масштаб и требует таких ресурсов, что полиция Копенгагена не может справиться с ней самостоятельно– заявил старший инспектор полиции Копенгагена Петер Даль.

Кроме того, из-за события над датской столицей был введен временный запрет на полеты дронов и небольших летательных аппаратов без специального разрешения.

Спикер датского парламента Генрик Франдсен, которого цитирует издание, сообщил, что 11 ноября их посетит Владимир Зеленский. Он станет первым иностранным лидером, выступающим с трибуны Фолькетинга.

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В электронном письме депутатам Франдсен написал, что президент Украины прибудет в парламент в 11:00.

Это признание того, что мы имеем дело с одной из самых выдающихся личностей по защите свободы и нашей европейской безопасности– сказал Франдсен.

Напомним, недавно Зеленский сообщил о начале трехстороннего формата переговоров в Абу-Даби. Перед этим украинская сторона встретилась с европейскими партнерами.