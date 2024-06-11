По словам Зеленского, Украина выиграла у России битву на Черном море и доказала, что современные системы способны уничтожать любые российские корабли и дроны.
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Задача Украины – лишить Россию преимуществ
Главное во всех украинских успехах, по мнению президента – это умение лишать врагов того или иного преимущества.
По состоянию на теперь, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев в наших городах и селах,
– отмечает Владимир Зеленский.
Президент добавил, что только управляемых авиабомб ежедневно на головы украинцев падает до сотни. В воскресенье было 80 КАБов, в понедельник 95 КАБов. Это, по его мнению, безумное и разрушительное давление. Также надо добавить ракеты и ударные дроны.
По словам Зеленского, пока мы не лишим Россию наносить такие удары, у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир. У него и дальше будет иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни основу и защиту. ПВО, по мнению украинского президента – это ответ на российские действия.
Что известно о Конференции по восстановлению Украины
- Владимир Зеленский поздно вечером 10 июня поздно вечером прибыл в Германию. Целью его визита является участие в Конференции по восстановлению Украины и переговоры немецкими лидерами.
- Конференция начала свою работу 11 июня. Кроме участия в конференции, Зеленский планирует встречи с руководством Германии и обращение к немецкому народу.
- В ходе конференции канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в ближайшее время предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы. По его словам, ближайшие "недели и дни" начнется поставка в Украину новых средств ПВО. Среди прочего, будет и одна система ЗРК Patriot.
- В своем выступлении на конференции Зеленский отметил, что Путин пытается ударами по Украине "отточить практики уничтожения энергообъектов". Речь идет не только об обычных тепловых электростанциях и дамбах, но и о таких элементах энергосистемы, как газовые хранилища и интерконнекторы, которые соединяют энергосистемы Украины и Европы.