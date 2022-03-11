Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Актуально Почему российская пропаганда рассчитана на дебилов
Симоньян объявят в международный розыск
Венедиктова добавила, что пока выполнить это предписание суда на территории России невозможно, украинские прокуроры вскоре инициируют процесс объявления Симоньян в международный розыск.
Таким образом, пропагандистку задержат при пересечении границы другого государства с целью дальнейшей экстрадиции в Украину.
Генпрокурор порекомендовала не верить представителям власти в РФ, которые, вероятно, посоветуют не переживать. Стоит нанять адвоката, потому что в Украине все происходит по букве и духу закона.
"Россия, мать, забери Донбасс домой" – это одна из сотни причин, заставивших украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировоззренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой,
– подчеркнула Венедиктова.
Может заинтересовать – Зеленский о лжи и подлости России: