Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Актуально Почему российская пропаганда рассчитана на дебилов

Симоньян объявят в международный розыск

Венедиктова добавила, что пока выполнить это предписание суда на территории России невозможно, украинские прокуроры вскоре инициируют процесс объявления Симоньян в международный розыск.

Таким образом, пропагандистку задержат при пересечении границы другого государства с целью дальнейшей экстрадиции в Украину.

Генпрокурор порекомендовала не верить представителям власти в РФ, которые, вероятно, посоветуют не переживать. Стоит нанять адвоката, потому что в Украине все происходит по букве и духу закона.

"Россия, мать, забери Донбасс домой" – это одна из сотни причин, заставивших украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировоззренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой,

– подчеркнула Венедиктова.